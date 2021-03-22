لجان التسيير بالمؤسسات تتهم لجنة ازالة التمكين باعادة منسوبي النظام البائد





طالبت النقابة العامة الشرعية للبنوك ولجنة دعم وتعزيز العمل النقابي لجان التسيير النقابية المحلولة ولجان التمكين بالمؤسسات بالكشف عن ملفات الفساد التى كانت محمية من قبل قيادات النظام البائد والتحقيق فى الممارسات التى تمت في الجهاز المصرفي.

وشدد رئيس لجنة التفكيك الفرعية حافظ ابراهيم على ضرورة ارجاع أصول بنك الخرطوم بالسعر الحالي ومعالجة قضايا المفصولين والمعاشيين بالبنوك ووصف المعالجات التي تمت بالمجحفة .

وطالب الحكومة بوضع اسس لمعالجتهم وطالب بضرورة تشكيل لجنة مستقلة وفتح ملف بيع الخرطوم ومحاسبة من أفسدوا.

من جهته أعلن رئيس إزالة لجنة التمكين ومحاربة الفساد بوزارة الثروة الحيوانية د/ بشير حسن حسين عن دفعه باستقالته بسبب إعادة تسعه من عناصر النظام البائد لوظائف بالوزارة وقال دفعت باستقالتي نسبة لبطء اتخاذ القرار.

و ابدى عدد من العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية – القطاع الحكومي استياءهم واحباطهم من قرارات ازالة التمكين فيما يخص اعادة تشكيل اللجنة التسييرية باضافة عدد من منسوبي النظام البائد والانتهازيين المعروفين داخل المؤسسة، وأشاروا الى أن لجنة إزالة التمكين التي يجب أن تكون داعمة وحامية للثورة كسرت شوكة من يحملون لواء التغيير ويحلمون ببناء وطن معافى من آثار النظام البائد داخل مؤسسات الدولة، وطالبوا اللجنة باعادة النظر في هذه القرارات وتصحيح ما يلزم.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة