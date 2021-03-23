ياسر عباس: الوزارة تعمل على زيادة رسوم الري في المشاريع الزراعية





شَدّد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، على أهمية زيادة رسوم المياه في تقديم خدمة مُحسّنة للمزارعين، وقال إن الرسوم التي تُدفع مقابل مياه الري في المشاريع الزراعية بالسودان هي الأقل على مستوى الإقليم والعالم.

وأكّد ياسر عباس خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي أُقيم بالوزارة أمس، أنّ الوزارة تعمل لزيادة رسوم مياه الري ضمن استراتيجية (تثمين المياه) لتعود بفائدة أكبر للمُزارع في شكل خدمة مياه مستقرة ومستمرة وتكافئ المدفوع. وطالب ياسر، إثيوبيا للقبول بمُقترح السودان الداعي لتوسيع مظلة الوساطة فيما يلي ملف سد النهضة بضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، وأبدى استغرابه من الموقف الإثيوبي، وأكد أنّ أديس أبابا ليست لديها الحجة المُقنعة لرفض المُقترح.

صحيفة الصيحة