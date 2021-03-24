خبير يعزي التردي في قطاع الكهرباء والمصفاة والمياه في السودان إلى تشريد الكفاءات
أفاد خبير هندسي في مجال الطاقة بأن الواقع المزري والتردي الذي يشهده قطاع الخدمات في السودان من كهرباء ومياه ومصفاة، نتيجة إلى تشريد كفاءات وخبرات، وإحلال بديلاً عنهم أشخاص متواضعي القدرات وليست لديهم أي خبرة او مؤهلات لتسيير هذا القطاع، ابتداءً من القيادات العليا التي تم احلالها بكوادر حزبية محددة، إلى الوظائف الدنيا في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي كونه يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي للبلاد.
وأضاف الخبير لـ(الرآية نيوز) أنه من المؤسف أن الذين تم تشريدهم، صرفت عليهم الدولة ملايين الدولارات من أجل تأهيلهم والإستفادة منهم بديلاً للخبرات الأجنبية، إلا أن فصلهم لم يكن يراعي لكل هذه المؤهلات والخبرات والاستفادة منها، مما كان من أحد الأسباب المهمة في التردي والاعطال الذي يعيشه قطاع الخدمات ويعاني ويكتوي منه المواطن وحده وليسوا السياسيين الذين تسببوا في هذا التشريد.
وتحدث أحد الموظفين السابقين بالقطاع قائلاً: كانت لنا اربعة اجسام كبيرة تمثل كل القطاعات الهندسية والتكنولوجية وتحتها مجموعات الجامعات والروابط وغيرها كنا نقدم المشاريع والاقتراحات والترشيحات للاجسام الكبيرة، ومنها تنزل للمجموعات التحت، تقدمت سير ذاتية وخبرات ومشاريع.
فؤجئنا بعد فترة بإيقاف مشاركات المشورة والخبرات بعدها تم تعيين موظفين في الطاقة والصناعة وقطاع البترول اقل ما يقال عنهم انهم (بلا مؤهلات) منهم من نعرفهم عن قرب يمثلوا الفشل يمشي على الارض.
مضيفاً: من المؤسف أن فشلهم اكاديمي سابقا ومهني لاحقا منهم الآن متخذي قرار، وآخرين في مصفاة الخرطوم، لايستطيعون معالجة مشكلة صغيرة في وحدة تكسير، و بسببهم يشهد قطاع الكهرباء و المصفاة حالياً تدهوراً مريعاً.
منوهاً: إذا لم يتم تلافي ذلك ستنهار الخدمات تماماً للأسف وتصل مرحلة الإنعدام، والمتضرر الأول هو المواطن الذي تهمه جودة الخدمة وليست محسوبية أو أجندة حزبية تمارس حاليا بشكل قبيح في التعيينات.
الخرطوم: الرآية نيوز
8 تعليقات
القحاتة وسرقة الوظايف في غفلة من الزمن.
بالتالي المواطن هو من يدفع الثمن مرتين مرة علي رواتب هولاء الفشلة والتانية علي تردي الاوضاع الخدمية نتيجة لفشل الفشلة القحاتة.
حنك بس وتنظير ! ! !
إنتوا ي لجنة التمكين فكيتوا السودان أكرر السودان صامولة صامولة الله يفك …….. صامولة صامولة.
أختونا إنتوا ياحرامية.. الظلام ولا مدعي الإسلام..خبير في اللهط والزعط وبرضو هي لله ياقوم لوط.!
تعليقك لا يمثلنا
وكفايه مكابره ي فشلااا
منك لله
في زمن الحكومه السابقه كان تعين عديمي الكفاءه هو مذهبهم وهذا معلوم بالضروره والشعب حتي الآن يعاني من مخلفات هذا
لا تمثلنا#
كفايه فشل
منك لله
الظلام ولا مدعي الإسلام..بلا كفاءات بلا حرامية تحت هي لله.,!
⭕حظك عاثر يا بلدنا
جونا ناس ما عزونا
لكرشهم والكرسي قاتلونا
قانون غابه وسيداو حاربونا
لدين ربهم عادوه وعادونا
جاين من وري البحار واريزونا
قطعوا نص الدنيا للخراب جونا
البشير عز الشعب وهم جوعونا
لا شفنا فهم لا علم منهم ولا اكلونا
لا حافظو ع انجاز الكوز بل نقصونا
رفعوا ضغطنا وبهدلونا
من صف لصف جرجرونا
بالكراكبه والتونسيه ركبونا
بالدقداق وبالخلاء ساقونا
بالكضب والطلس عذبونا
ف الطين والوحل مرمطونا
زمنهم قحط وسيول وكرونا
اتقسموا مال البلد وحتي كهرباء حمونا
اي مشروع كان شغال وقفوهو ووقفونا
اي صنف زادوهو اضعاف وهرونا
ناس خراب ظاهرين قسمونا وفرتقونا
هبتك يا شعب ما تسمع كلام حمدونا
ولا طلس صاموله وجماعه كوكس البارونا
سايكس وبيكو قسموهم و ح اقسمونا
دينك شارعك لهبك ترسك ح انجونا
من شر وحفر و نار ودمار ح اطلعونا
سم الله واقلعهم بالشرعيه زي ما كجرونا
ناس بالدين ما شغالين ما ح اشتغلو بينا
سلام للحبيب محمد من كل بلدنا وضواحينا
⭕SGS NEWS✔
Mar,24
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✒/ ود امك
مخطط لخلق فوضي بعد دخول الحركات المسلحة الدارفوريين الي الخرطوم
تمرد في الجيش و الاستيلاء علي الحكم بالقوة
وضرب سلاح الجو
يا عمي النوبيين في مصر مرتاحين من حاجة اسمها دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق زنوج وكلمة جلابة و شمالي ونيلي
مرتاحين من التشاديين والفلاتة و مرتزقة غرب افريقيا
النوبيين في مصر عرب لان الاسلام عربي ولغة اهل الجنة و مسلمين و عاداتهم و عادات مشرقية
علينا ان ناخذ تجربتهم ونقرر مصيرنا في النيل الشمالي
دوله عربيه اسلامية اذا .
دارفور ليست سودانية ضمت للسودان عام ١٩١٦ بواسطة المستعمر البريطاني للاستفادة منهم في المشاريع الزراعية بعد قيام مشروع الجزيرة و خزان سنار
والان تجدهم في الكنابي وهي كلمة انجليزية تعني المعسكر
بالاضافة الي التشاديين و الفلاتة أتوا من نهر النيجر و الهوسا أتوا من نيجيريا
واستغلوهم الانجليز في السكك الحديدية و تجدهم الان في عطبرة من ادخل الزنوج الي السودان هو المستعمر البريطاني.
وفي تحميل المحاصيل الزراعية في السفن و تجدهم في المواني اتوا الي السودان للعمل فقط بواسطة المستعمر
من الذي فرق بين مصر والسودان بين حلفا و اسوان وأضاف سلطنة دارفور للسودان هم المستعمر البريطاني الخبيث .
اريتريا واثيوبيا شعب واحد في دولتين وكذلك كوريا و الخليج العربي و شمال افريقيا و جنوب افريقيا و زيمبابوي
الثورة المهدية كان هدفها ان تتوحد مع ثورة عرابي في مصر ولذلك اردا المهدي غردون حيا كي يحرر به عرابي
وكانت له علاقات مع السنوسي في ليبيا و عندما اشتد به الخناق لجا الي سلطنة دارفور لمحاربة الاتراك و كان اكبر خطا كون الاتراك مسلمين واتوا بالعلماء ونري ذلك في سواكن مثال كانت لؤلؤة البحر بسبب الاتراك حنذاك
ماذا استفدنا من دارفور الي اليوم
فما بالك بدارفور لا تربطنا بها علاقة لا ثقافة ولا تاريخ و لا عادات وتقاليد دارفور اقرب الي غرب افريقيا من السودان
دارفور مشاكلها انها منطقة مقفلة لا ميناء لها و لذلك تتمسك بالسودان و لا ترغب في افريقيا المريضة وهي اقرب جغرافيا الي نيجيريا و تشاد لماذا تتمسك بالسودان
لذلك نجدهم عايشين بالملايين في السودان ويلعبون ضد مصالحة.
جبال النوبة مناكق لتجارة العبيد و النيل الازرق لتجارة العبيد بشهادة المك نمر واسماعيل باشا
لا توجد دولة اسمها السودان تاريخ مزور
دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق زنوج لا علاقة لهم باهل السودان
فصل تلك المناطق يقلل من الجريمة و الامراض والتهريب ويحسن من الخدمات ويسهل التحكم في الحدود
و ينعش الاقتصاد و السياحة
دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق مناطق عاله على السودانيين
زمن المستعمر البريطاني كان يسمي حاكم عام السودان وليس حاكم دولة السودان كباقي الدول و السبب لان السودان الا مكون بواسطة المستعمر لمصلحتهم
اكبر ضرر لحق بالسودان هو اضافة تلك المناطق للسودان وجلب الزنوج من دارفور و غرب افريقيا
دارفور كانت لهم دولة و علاقات خارجية باسم السلطنة و السلطان و لهم املاك بالخارج في الحجاز
اذا لماذا الجهل و التخلف و العبط من جانب الشماليين
اذا كان ابناء السلطنة في السودان هاربين من واقعهم
و متمسكين بالشمال و نحن أهل الشمال تراجعنا بسببهم
فلا بد من الرجوع الي التاريخ و الحقائق بفصلهم
شكرا ل اهلي في شمال السودان للدعم و التشجيع و هنا اقصد شمال السودان بتاريخه و جغرافية معروفة تمتد من حلفا حتي حدود كوستي و من الابيض حتي بورتسودان
نحن في السودان النيلي ما عندنا ابره ودرت ولا بناكل كول
ولكل من يقول انا ما سوداني
انا سوداني نيلي ابا عن جد واطالب بحقي و حق غيري
حقي السودان النيلي وحق غيري دارفور ترجع ل اهلها و انفصال ليه الزعل من اهل دارفور ده الحقيقة
ليه جارين وراء السودان النيلي و تاركين بلادكم و نساءكم كل ما واحد عمل قروش عاوز يبني بيت في الشمال و يدور علي شمالية عندكم عقدة من نساءكم ده الحقيقة
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