محمد عصمت : (قحت أصبحت مطية للعسكر والحديث عنها أصبح محرجاً)





اتهم القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، أحزاب المؤتمر السوداني والأمة القومي والتجمع الاتحادي وحزب البعث الأصل بفرض أسماء الطاقم الوزاري الذي تم الاعلان عنه مؤخراً وقطع عصمت في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل بأن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لم يختار طاقمه الوزاري بل فرضت عليه الاسماء من قبل تلك الاحزاب الأربعة وانتقد تجاهل تلك الأحزاب بقية القوى السياسية.

وجدد رئيس الحزب الاتحادي الموحد تمسكه بهيكلة الحرية والتغيير (قحت) وتصحيح مسارها، وأردف: قحت التي تسيطر عليها أربعة أحزاب فقط أصبحت تحت قبضة العسكر والحديث عنها صار محرجاً وهي الآن لا تستطيع اقامة ندوات بميادين عامة”. وكشف عصمت عن وجود من محاولات من أجل إبعاد لجان المقاومة والنازحين واللاجئين من المجلس التشريعي واتهم أحزاب لم يسمها بالسعي للهيمنة على التشريعي من خلال زيادة حصتها وشدد على ضرورة أن تتم عملية اختيار الولاة المدنيين دون محاصصة تجنباً لتكرار التجربة السابقة مؤكداً بأن عملية الاختيار في ظل الأوضاع داخل الحرية والتغيير وقوى الكفاح المسلح لا يمكن أن تمضي بسلاسة دون تعقيدات ومشاكسات.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة