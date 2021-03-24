حزب الأمة يكشف عن تحركات للملمة قوى “قحت”





كشف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي د. محمد المهدي حسن، عن تحركات للملمة قوى “قحت”، مشيراً إلى دخول الحزب في تفاوض مع مركزية قوى الحرية والتغيير، حول رؤية الحزب لمعالجة العمل السياسي المطروحة للإجازة.

وأوضح المهدي لـ(الصيحة) بأنه حتى الآن لم يخلص الطرفان لنتيجة وفاقية، وأن الاجتماعات بينهما مستمرة، معلناً تفهُّم المركزية لرؤية الحزب حول العمل السياسي داخل “قحت”، وأعرب المهدي عن أمله في أن يتم الاتفاق بين الطرفين على رؤية الحزب السياسية، وقال “ما يجري بالساحة السياسية من صراعاتٍ واتّجاهاتٍ طبيعي جداً أن يدفع قوى الحرية والتغيير للملمة أطرافها وجراحها، والمضي قدماً لدعم مؤسسات الحكومة القائمة الآن للعبور”.

فيما طالب نائب الأمين العام للمؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، عبر (الصيحة) بهيكلة “قحت” على أسس جديدة وتوسيع مظلتها لتشمل طيفاً أكبر من القوى السياسية التي شاركت في الثورة وساهمت في إسقاط النظام، وقال إنّ الاصطفاف الحالي بني على موقف سابق للقوى السياسية وتجمُّعاتها، مشيراً إلى التقديرات السياسية المختلفة.

الخرطوم ـ عبد الله عبد الرحيم

صحيفة الصيحة