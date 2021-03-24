إضراب العاملين بسودانير ومطالب بإقالة المدير العام





أعلنت اللجنة التسييرية وتجمع العاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير” الدخول في إضراب عن العمل بكافة أقسام الشركة وإيقاف الرحلات وخدمات المناولة والصادر والوارد، لحين تحقيق مطالب مذكرة سبق رفعها لمجلس الوزراء ووزير النقل.

واوضحت اللجنة في بيان، ان الإضراب ليس ضد الثورة ولا تقاعس عن أداء الواجب والعمل، لكنه يأتي رداً على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب المذكرة المرفوعة منذ 11 شهراً، وشملت بنود المذكرة إقالة المدير العام ومديري الإدارات، بعد وصول الشركة لمرحلة متدنية من الانهيار، وقطع البيان باستمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب.

صحيفة الصيحة