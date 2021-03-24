تعاون هندي وتنسيق وتبادل خبرات مع الشرطة السودانية





التقى مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي عيسى آدم إسماعيل بمكتبه صباح اليوم، القنصل العام للسفارة الهندية السيد انيل كومار.

وتطرق اللقاء إلى العلاقة الأخوية التي تربط بين الشعبين السوداني والهندي في مختلف المجالات الطبية والخدمية والشرطية، وأبدى القنصل الهندي التعاون مع الشرطة السودانية خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين الجانبين بالتنسيق مع هيئة التدريب ورئاسة قوات الشرطة.

من جانبه، أشاد مدير شرطة الولاية بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق المشترك في المجالات المختلفة.

صحيفة السوداني