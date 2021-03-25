سياسية

عاجل وزارة الداخلية: لا عودة لقانون النظام العام، ووجّهنا رئاسة الشرطة بضرورة ضبط الخطاب الإعلامي

2021/03/25
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عزالدين الشيخ
عز الدين الشيخ

وزارة الداخلية: لا عودة لقانون النظام العام، ووجّهنا رئاسة الشرطة بضرورة ضبط الخطاب الإعلامي

المصدر : صحيفة السوداني

2021/03/25
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تعليق واحد

  1. كانت المخاوف الامنية في السابق وجود متمردين يحملون السلاح ثم مهمشون يحملون السلاح وكانت لهم مطالب سياسية أو إجتماعية أما الآن المخاوف الامنية الأخطر تتمثل في وجود مجرمين يعدون بالملايين في كل الأقاليم وهم في أكثرهم أبناء الأجانب اللذين جاؤو في ذمن عمر البشير ودي الحقيقة الواضحة وهم يضربون في قلب المجتمع وليست لهم أي مطالب سوي ترويع المواطنين انا مع مدير الشرطة كلامو صاح

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