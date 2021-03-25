عاجل وزارة الداخلية: لا عودة لقانون النظام العام، ووجّهنا رئاسة الشرطة بضرورة ضبط الخطاب الإعلامي

\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629: \u0644\u0627 \u0639\u0648\u062f\u0629 \u0644\u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u060c \u0648\u0648\u062c\u0651\u0647\u0646\u0627 \u0631\u0626\u0627\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u0629 \u0628\u0636\u0631\u0648\u0631\u0629 \u0636\u0628\u0637 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\r\n\r\n\u0627\u0644\u0645\u0635\u062f\u0631 : \u0635\u062d\u064a\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a
تعليق واحد
كانت المخاوف الامنية في السابق وجود متمردين يحملون السلاح ثم مهمشون يحملون السلاح وكانت لهم مطالب سياسية أو إجتماعية أما الآن المخاوف الامنية الأخطر تتمثل في وجود مجرمين يعدون بالملايين في كل الأقاليم وهم في أكثرهم أبناء الأجانب اللذين جاؤو في ذمن عمر البشير ودي الحقيقة الواضحة وهم يضربون في قلب المجتمع وليست لهم أي مطالب سوي ترويع المواطنين انا مع مدير الشرطة كلامو صاح