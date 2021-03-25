د. الهادي إدريس يزور ولاية نهر النيل بالسبت





يزور د. الهادي ادريس عضو المجلس السيادي رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي بعد غد السبت ولاية نهر النيل ومنها الي الولاية الشمالية تبشيرا بالسلام وتجسيد رسالة التسامح وقبول الآخر ونبذ خطاب التفرقة وتعزيزعوامل الوحدة من أجل بناء السودان الحديث.

من جهة أخرى فقد وصل صباح اليوم الي ولاية نهر النيل وفد رفيع المستوى من حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي ضم السيد سيف الدين عيسي مستشار الرئيس للشؤون السياسية والإدارية وعزيز جنرال امين الشؤون السياسية للحركة وعدد من ممثلي القوي السياسيه كخطوة تمهيدية وتجهيز لاستقبال عضو مجلس السيادة الانتقالي.

المصدر : سونا