إصابة وكيل وزارة الثقافة والإعلام وحرمه بكورونا





حالتهما الصحية مستقرّة وفق التعميم.

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في السودان عن إصابة وكيل الوزارة رشيد سعيد يعقوب وحرمه بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام، الجمعة،” إصابة وكيل أوّل وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب وحرمه بفيروس كورونا”.

وتابعت” حالتهما الصحية مستقرّة ويتبعان الآن البروتوكول العلاجي”.

وحتى، الجمعة، وصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”29661″، وتعافى”23990″، وتوفي”2028″.

باج نيوز