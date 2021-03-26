إثيوبيا تتهم السودان ومصر بتعطيل مفاوضات سد النهضة





اتهمت الخارجية الإثيوبية السودان و مصر بالتعطيل المستمر للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة .

و قالت الخارجية في مقال نشر على المجلة الأسبوعية (A Week in the Horn) في المدونة الرسمية للوزارة ، اليوم (الجمعة) إنه و على عكس جهود إثيوبيا للتوصل إلى إتفاق متوازن و مربح للجانبين انخرطت مصر و السودان في تعطيل مستمر للمفاوضات الثلاثية من خلال إدخال أساليب جديدة للتفاوض جعلت دعم مؤسسات مثل الاتحاد الأفريقي غير مجد ، بالإضافة إلى عرقلتهما للمفاوضات الثلاثية من خلال التغيب المتكرر و تغيير منصات التفاوض و تدويل المفاوضات دون داع لتسييسها .

و عزت الخارجية الإثيوبية تأرجح المفاوضات إلى الافتقار للالتزام السياسي و عدم الرغبة الكافية من جانب السودان و مصر ، وأشارت إلى أن العائق الشامل يتمثل في محاولة مصر الحفاظ على المعاهدات الثنائية الاستعمارية حول استخدام مياه النيل بين مصر و السودان و التي لم تكن إثيوبيا طرفا فيها و أضافت (لم تخصص اتفاقية عام 1959 بين مصر و السودان أي حصة مائية لإثيوبيا ، مصدر نهر النيل الأزرق) .

و أكدت على أن إعلان المبادئ الذي وقع في عام 2015 من قبل قادة الدول الثلاث هو الإطار القانوني الوحيد للمفاوضات الثلاثية الجارية حول السد ، و أضافت (و مع ذلك ، فإن العلاقة بين قواعد سد النهضة والاستخدامات المستقبلية للمياه لمجرى نهر النيل لا تزال محل خلاف).

و دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى تشجيع مصر و السودان على مواصلة المفاوضات الثلاثية حول المبادئ التوجيهية و القواعد الخاصة بالتعبئة الأولى و التشغيل السنوي لسد النهضة بروح حسن النية ، و التوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، مطالبةً في الوقت ذاته السودان و مصر بالتخلي عن إصرارهما على الحفاظ على “الحقوق التاريخية والاستخدام الحالي” المزعومة و الكف عن جهودهما الحثيثة لتسييس و تدويل المفاوضات الفنية المتبقية_على حد تعبيرها .

باج نيوز