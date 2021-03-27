الجيش: استرددنا أراضينا دون الاعتداء على أحد





أكد قائد القوات البرية الفريق ركن عصام الدين محمد حسن كرار، أنّ الجيش السوداني استرد أراضيه دون الاعتداء على أحد، وقال “نسعى للجوار الأمن وحسن النية ولن تطأ أقدامنا أرضاً أجنبية وسنظل نؤدي واجبنا وفق الدستور والقانون حامين لتراب الوطن”.

وجدّد قائد القوات البرية لدى تسلُّمه قافلة ولاية نهر النيل لدعم ومُؤازرة القوات المسلحة بحضور أمين عام حكومة القضارف محمد أحمد عبد القادر وقائد المنطقة الشرقية العسكرية اللواء حيدر الطريفي، جدد عهد القوات المسلحة في حماية الأراضي السودانية والشعب والدستور، وقال إن القوات المسلحة تقوم بواجبها تجاه حماية الحدود وحفظ سيادة البلاد، مجدداً عزم الجيش الحفاظ على الأراضي المُستردّة بالفشقة وحماية وتأمين المُزارعين السُّودانيين من أجل الاستفادة من هذه الأراضي.

صحيفة الصيحة