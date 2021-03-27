مسؤول يطرد مُديرين احتجوا على برمجة كهرباء المستشفيات





استنكر مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. عماد علي، إدخال المستشفيات في برمجة قطوعات الكهرباء، وتساءل عن مَن المسؤول الذي قام بمُعاملة المستشفيات مُعاملة المنازل في برمجة الكهرباء؟ وتهكّم عماد، على تردي الأخلاق وليس تردي الخدمات الصحية – على حد تعبيره!!

وكشف عماد في تحقيق لـ(الصيحة) يُنشر غداً، أنّ مديري مستشفيات – لم يكشف عنهم – تم طردهم من قِبل مسؤول لجأوا إليه للتفاوض حول قطع الخط الساخن عن المُستشفيات، مؤكداً أن الحكومة لا تُخصِّص أي ميزانيات للمستشفيات، وأنّها تعتمد في تسييرها على تذاكر دخول ذوي المرضى ورسوم الخدمات الأخرى، ووصف الأجهزة الموجودة في المستشفيات بالمُتهالكة، منوهاً إلى أنّ الخدمة الطبية مُكلِّفة، وأنّ الخدمات المُقدّمة في القطاع الخاص تبلغ 10 أضعاف الخدمات المُقدّمة في القطاع العام.

الخرطوم ـ ابتسام حسن

صحيفة الصيحة