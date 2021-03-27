تَعليق اِشتراك “سودانير” في منظمة النقل الدوليّة





كَشف مصدرٌ بقطاع الطيران، عن تعليق اِشتراك الخُطوط الجوية السودانية “سودانير” بالمنظمة الدولية للنقل الجوي “اياتا”، بسبب عدم سداد رسوم التجديد ومُواءمة التدقيق، وأوضح المصدر أنّ “سودانير” لم تقم بعمل التدقيق المطلوب لإجراءات السلامة ومُطابقة المطلوبات وسداد الاشتراك في سابقةٍ تاريخيةٍ تحدث لأوّل مَرّة في مسيرة الشركة منذ عام 1946م، وقال المصدر إن “سودانير” حتى الآن لم يتم تجديد عضويتها بمنظمة النقل الدولية للطيران المدني المعروفة اختصاراً بـ”اياتا”، كما ظلت “سودانير” خارج المقاصة CLEARING HOUSE، مُوضِّحاً أن الشركة تُعاني من جملة إخفاقات إدارية طوال السنوات الماضية أسفرت عن فقدان العضوية الدولية في قطاع النقل الجوي، وفقدان الشركة لخط جدة الاستراتيجي بسبب تجاهُل مُخاطبات وكيلها، وتعطيل الخدمات الأرضية تماماً لصالح شركات خاصّة، وتجاهُل الاستعانة بالكوادر المُؤهّلة من العائدين الذين فُصلوا سابقاً من الخدمة.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة