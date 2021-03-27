إفادة جديدة لحزب الأمة القومي بشأن صحة الرئيس ونوابه





وفق تعميمٍ صحفي، السبت.

كشف حزب الأمة القومي، عن أنّ الحالة الصحية لرئيس الحزب فضل الله برمة، ونائب الرئيس صديق محمد إسماعيل، ونائب رئيس الحزب، إبراهيم الأمين عبد القادر، مستقرّة.

وقال الحزب في تعميمٍ صحفي، السبت” أوضحت إعادة الفحص الطبي لإبراهيم الأمين عبد القادر نائب رئيس الحزب إصابته بكوفيد-19″.

وتابع” نطمئن الأحباب والرأي العام بأنّ حالته الصحية مستقرة”.

وأوضح الحزب أنّ الحالة الصحية لفضل الله برمة وصديق محمد إسماعيل مستقرة، ويخضعون للرعاية الطبية تحت إشراف طبيّ متميّز.

وحتى السبت، وصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”29661″، وتعافى”23990″، وتوفي”2028″.

باج نيوز