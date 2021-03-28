السودان يتخلى عن تطبيق الشريعة ويتعهد بدولة علمانية ديمقراطية
وقعت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، وثيقة تمهد الطريق أمام إبرام اتفاق نهائي للسلام من خلال ضمان حرية العبادة للجميع وفصل الدين عن الدولة، مع جماعة متمردة رئيسية.
ويعد هذا التوقيع خطوة مهمة في الجهود التي تبذلها حكومة تقاسم السلطة برئاسة عبد الفتاح البرهان، للتوصل لاتفاقات مع الجماعات المتمردة في أنحاء البلاد، وإنهاء صراعات مستمرة منذ عشرات السنين أدت إلى تشريد الملايين وسقوط مئات الآلاف من القتلى، بحسب “رويترز”.
وقع السودان العام الماضي اتفاق سلام مع جماعات كثيرة من بينها جماعات من إقليم دارفور غرب البلاد، لكن جماعة تمرد رئيسية، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، لم تنضم لاتفاق العام الماضي.
طالبت الجماعة بتخلى السودان عن تطبيق الشريعة في السياسة وأن تصبح دولة علمانية ديمقراطية. ويعني توقيع “إعلان المبادئ” اليوم، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بين الخرطوم والحركة أن محادثات التوصل لاتفاق نهائي يمكن أن تبدأ الآن.
وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، قال توت قلواق، مستشار رئيس جنوب السودان ورئيس لجنة الوساطة الجنوبية، إن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال، قطع أشواطا متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ.
وفي السياق نفسه، وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الهادي إدريس، اتفاق جوبا لسلام السودان بأنه “اتفاق قومي عالج التهميش والتخلف” في بلاده، وجاء هذا أمس السبت، في كلمته أمام لقاء الإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير بمدينة شندي.
العربية نت
5 تعليقات
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينتقم منك يابرهان (الرسول صل الله عليه وسلم) يقول والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر علي يساري علي أن أترك هذا الأمر ماتركته ولو اهلك دونه لكن انتوا قبلتوا الدنيه في دينكم قاتلكم الله
امين امين
الشغلة وضحت تماما والثورة سرقت حهارا نهارا ما الذى يشكله الحلو على الارض ياها كاودة العصور الوسطى ٣٥ كلم والمرتزقة الاخرون عبيد حفتر والقردافى وديبى الكرة الان فى ملعب حميدتى هل تقبل ان تكون انت من تحمى البارات وبيوت الدعارة والبنوك الربوية لقد اخطات عندما أعطيت دارفور لعبيد حفتر واعطيتهم ما لا يستحقون هل ستقبل بهذا الامر ،،،،الدنيآ فانية يا حميدتى ويا كباشى ويا ود العطا غدا ستغادرون هذه الفانية وستسألون اللهم بعد ان خلصتنا من تجار الدين لا تسلط علينا اعداء الدين اللهم انهم قد تجمعو واتو من كل فج ليعيثو فى بلادنا فسادا يحمعهم كرههم لكتابك ولسنة نبيك اللهم خذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر اللهم احصهم عددا ولا تبقى فيهم احدا
اتخلي عن الشريعه الله سبحانه وتعالي قال لينصرن الله من ينصره وعلي كل مدام في فيدراليه كل اقليم يطبق القانون الدايره مافي زول يتحكم فينا في اقليمنا ونحن في الشمال شريعه الما عاجبه يشرب من البحر
الشعب السودانى المسلم المغلوب على أمره يتبرأ من فعل الحكومه العلمانية الملحدة المفروضة عليه.
بعد هذا حق علي هذه البلاد القول ولا عذر لمن يبقى فيها
وعقاب الشر يعم .
( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا )
ويمكن الدمار اما بالكوارث ( الفيضانات والغرق كما حصل من فترة قريبة عقب استلام الملحدين للحكم ) او الهلاك للناس بالجوع ونقص الثمرات و الغلاء وقتال بعضهم بعضا .
طبعا هؤلاء تحدوا الخالق و اعلنوا الحرب على دينه وشرعه وجاهروا .
عشان بني آدم اول مرة اسمع عنه هذا المسمي بالحلو تتخلي عن شريعة من خلقك وخلقه ومن أجل ماذا. ان الذي سيصيب هذا البلد أسوأ من إذا استمرت الحرب معه سنين عددا.
مسكين.. الله يكون في عونه وافتكر نفسه وحسب فهمه انه أنقذ السودان