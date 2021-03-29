إعفاء الفريق عيسى من منصب مدير شرطة الخرطوم





كشفت مصادر شرطية، عن نقل مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل إلى وزارة الداخلية.

وقالت مصادر شرطية بحسب (باج نيوز)، إنّ الفريق عيسى آدم إسماعيل سيشغل منصب رئيس هيئة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وأشارت إلى تعيين الفريق زين العابدين عثمان مديراً لشرطة ولاية الخرطوم.

صحيفة الصيحة