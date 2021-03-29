سياسية
إعفاء الفريق عيسى من منصب مدير شرطة الخرطوم
كشفت مصادر شرطية، عن نقل مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل إلى وزارة الداخلية.
وقالت مصادر شرطية بحسب (باج نيوز)، إنّ الفريق عيسى آدم إسماعيل سيشغل منصب رئيس هيئة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وأشارت إلى تعيين الفريق زين العابدين عثمان مديراً لشرطة ولاية الخرطوم.
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
اصلا راجل ود رجال ما بيتحملوه القحاتة و الشيوعيين.. لازم يفصلوه و يلقوا ليهم عولاق يمسكوه الشرطة و الجيش.. هنيئا للمجرمين و بتاعين المخدرات و العزيزات يمشن ملط.
اوفيت الفريق عيسي طلعت زمتك يوم تشخص فيه الابصار انشالله النهي عن المنكر ماشي ساهل وما اي حد يقدر عليه خاصه في زمنن القحاته الشيوعيه البعثية الجمهوريه والناصرية. الله يولي من يصلح.
ما تزعل يا سيادتك بكرة بلقو رأيك كان في محلو واحتمال بطبقو البلد دي كده يرفضو الصاح وبكره يطبقو