أمين حسن عمر: السلاح لن يصنع التاريخ





قال القيادي البارز بالحركة الإسلامية د. أمين حسن عمر في تعليق مقتضب على اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، إن التاريخ لا يصنعه السلاح وأن تاريخ الأمم تصنعه الأمم.

وأضاف أمين على حسابه الرسمي بـ(الفيسبوك) بحسب صحيفة السوداني: “إن ظنت الحكومة والحركات التي تحمل السلاح أنها تستطيع أن تفرض خياراتها الأيديولوجية على شعب حر وتجعل دستور البلاد حسب ما تظن وتهوى، فهي غافلة فإن التاريخ لا يصنعه السلاح، تاريخ الأمم تصنعه الأمم، والأيام حبالى يلدن كل جديد ويعلمن من لم يتعلم”.

الخرطوم (كوش نيوز)