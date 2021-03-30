حركة “الحلو” : فصل الدين عن الدولة أمر أساسي لتحقيق السلام





قال المتحدث باسم وفد التفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، كوكو محمد جقدول لـ(السوداني): إنّ فصل الدين عن الدولة أمر أساسي بالنسبة للحركة ولا بد منه لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن الاتفاق عالج قضايا مهمة مثل علاقة الدين بالدولة، الهوية، وقضايا الحكم، والتنمية غير المتوازية.

وقال جقدول في حوار مع (السوداني) إنّ إعلان المبادئ تضمن بقاء الجيش الشعبي إلى حين تضمين فصل الدين عن الدولة في الدستور.

وأوضح: إعلان المبادىء حدد وضعية الجيش الشعبي وستأتي التفاصيل عند مناقشة ملف الترتيبات الأمنية.

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

صحيفة السوداني