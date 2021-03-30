سياسية
حركة “الحلو” : فصل الدين عن الدولة أمر أساسي لتحقيق السلام
قال المتحدث باسم وفد التفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، كوكو محمد جقدول لـ(السوداني): إنّ فصل الدين عن الدولة أمر أساسي بالنسبة للحركة ولا بد منه لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن الاتفاق عالج قضايا مهمة مثل علاقة الدين بالدولة، الهوية، وقضايا الحكم، والتنمية غير المتوازية.
وقال جقدول في حوار مع (السوداني) إنّ إعلان المبادئ تضمن بقاء الجيش الشعبي إلى حين تضمين فصل الدين عن الدولة في الدستور.
وأوضح: إعلان المبادىء حدد وضعية الجيش الشعبي وستأتي التفاصيل عند مناقشة ملف الترتيبات الأمنية.
الخُرطوم: إيمان كمال الدين
صحيفة السوداني
3 تعليقات
عبدالعزيز الحلو ؟ الله افصلك من الوجود بمرض كورونا افتك به وكل من وقف على فصل الدين من الدولة ؟
ماذا عمل لك الدين يا عبدالعزيز المر . نسال الله ان يفصلك رقبتك عن راسك بساقة لم يعرفها البشر من قبل تطبق عليك جزاءً لك على اصرارك على فصل الدين عن حياة الناس ثم ماذا عمل لكم الدين لماذا تكرهون الدين الاسلامي يا حمار الغنم .
والله سندعو عليك الله و الجميع بان بقصم ظهرك ورقبتك وفصلها عن جسدك النتن . لماذا ظهرت فئات ضالة من ابناء الغرب يكرهون الدين الاسلامي مع انه السلطان علي دينار كان يكسي الكعبة كما نسمع ،،، ولكن من اين اتى هؤلاء امثال عبدالعزيز الحلو وشلته الضالة والتي تحارب الدين واهل الدين نوكل عليك الله يا عبدالعزيز الحلو لكي يقصم ظهرك ورقبتك
علمانية بالسلاح.
لانريد علمانية رايك شنو
انتو ياجماعه الجماعه ديل مايطلبه انفصال ليه والله احسن لينا وليهم. الجنوبيين قالو انفصال ولقتل الاقرع داك ومحمد يوسف فصلوه السوال ليه ماعاوزين يفصلو الحلو. نحن نطالب بانفصال منطقته خليه يتهني بالعلمانية هناك ومعاه ديك العده امشو معاه الله ياخدكم.