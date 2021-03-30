هيئة شؤون الأنصار: علاقة الدين بالدولة محله المؤتمر الدستوري





قالت هيئة شؤون الأنصار، إن علاقة الدين بالدولة أمر يهم كل السودانيين ولا يقرر فيها فصيل واحد دون الآخرين، ومحله المؤتمر الدستوري.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، حول اتفاق إعلان المبادئ جوبا إلى أن الدين الإسلامي لا يقر الإكراه ولا يفرض شعائره وأحكامه على غير المؤمنين به، وبنفس القدر لا يقبل أن تُفْرَضَ على المؤمنين به مفاهيم وأحكاماً تتصادم مع عقيدتهم وقيمهم وتسليهم حقهم الديني والثقافي والتشريعي.

وأوضح البيان أن الاتفاق حوى مبادئ لا خلاف حولها مثل سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، وان الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين، وان التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل يمثل هدفاً مشتركاً لطرفي التفاوض.

صحيفة السوداني