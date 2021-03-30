سياسية
هيئة شؤون الأنصار: علاقة الدين بالدولة محله المؤتمر الدستوري
قالت هيئة شؤون الأنصار، إن علاقة الدين بالدولة أمر يهم كل السودانيين ولا يقرر فيها فصيل واحد دون الآخرين، ومحله المؤتمر الدستوري.
وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، حول اتفاق إعلان المبادئ جوبا إلى أن الدين الإسلامي لا يقر الإكراه ولا يفرض شعائره وأحكامه على غير المؤمنين به، وبنفس القدر لا يقبل أن تُفْرَضَ على المؤمنين به مفاهيم وأحكاماً تتصادم مع عقيدتهم وقيمهم وتسليهم حقهم الديني والثقافي والتشريعي.
وأوضح البيان أن الاتفاق حوى مبادئ لا خلاف حولها مثل سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، وان الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين، وان التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل يمثل هدفاً مشتركاً لطرفي التفاوض.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
فصل الدين عن السياسة فالدولة هو أن يؤيد (حزب الأمة) فصل الدين وتعارضه (هيئة الأنصار)، وفي نفس الوقت تظل هيئة الأنصار حاضنة لحزب الأمة الذي يحارب ما هم أنصاره أي الدين فهل حانت المفاصلة بين كيان الأنصار وحزب الأمة العلماني اللاديني؟ وهل حان الوقت لظهور تعايشي جديد خلفا للمهدي الراحل بالوباء؟ هل يعيد التاريخ نفسه؟ هل تهز الطائفة العريقة الحزب المخروق؟ الأيام تتحدث.