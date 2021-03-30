السودان..الأمّة القومي يعلن رفضه للدولة العلمانية والدينية





حزب الأمة القومي في السودان رحّب بإعلان المبادئ الذي تمّ توقيعه بين الحكومة و الحركة الشعبية _شمال جناح عبدالعزيز الحلو.

أعلن حزب الأمّة القومي في السودان رفضه للدولة العلمانية والدينية_على حد سواء، مبديًا رفضه في الوقت ذاته مبدأ تقرير المصير وفرض الأجندة الايدلوجية كشرط لتحقيق السلام.

وأمَّن الحزب في بيان إطلع عليه “باج نيوز” على ما ورد في الإعلان من تحقيق وتوطيد لسيادة واستقلال السودان ووحدة أراضيه ، ووحدة الجيش السوداني تحت عقيدة عسكرية وطنية جديدة ، عطفاً على الاعتراف بالتعدد الاثني والعرقي والتنوع الثقافي والديني للشعب السوداني وحقوق المواطنين في الأقاليم في اللامركزية والفدرالية في إدارة شئون مناطقهم.

وشدّد على أنّ علاقة الدين بالدولة قضية وطنية لا يمكنّ تداولها والبتّ في أمرها خارج الإطار القومي.

وأشار إلى أن المؤتمر الدستوري هو المكان الطبيعي لتنظيم هذه العلاقة ضمن نظام يقوم على الدولة المدنية الديمقراطية التعددية .

وأوضح إلى أن اللغة العربية مؤهلة لتكون اللغة الرسمية للدولة نسبةً لأنها لسان غالبية سكان السودان.

وأضاف” اللغة الانجليزية هي لغة العالم مما يؤهلها لأنّ تكون لغة الدولة الدولية”.

وأعلن الحزب رفضه للدولة العلمانية والدينية_على حد سواء ، بالإضافة إلى رفضه مبدأ تقرير المصير وفرض الأجندة الايدلوجية كشرط لتحقيق السلام.

ودعا الوقت ذاته إلى الإلتزام بمهام ومدى الفترة الإنتقالية وفقاً لنص الوثيقة الدستورية.

وطالب بأولوية تنفيذ الترتيبات الأمنية في كل اتفاقيات السلام بما في ذلك عملية التسريح و الدمج لقوات حركات الكفاح المسلحة واعتماد مشاركتها في مؤسسات الحكم الانتقالية كقوى سياسية مدنية.

والأحد، وقّع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، ، “إعلان مبادئ” تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.

باج نيوز