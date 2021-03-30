اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تقرر افراغ الوجود المسلح بالمدن





استعرضت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، في اجتماعها الثلاثاء بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان رئيس اللجنة وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، إستعرضت مظاهر وأشكال الإنفلات الأمني السائد في العاصمة والولايات .

وقال بيان أصدرته اللجنة الفنية إن اللجنة بحثت وتقصت عن أسباب الخلل الأمني ،واستعرضت الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت ، وأضاف البيان أن اللجنة وبعد التداول العميق ،اصدرت عددا من القرارات وهى الاسراع في تنفيذ بند الترتيبات الامنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام وتنفيذها كما وردت بنصوص الاتفاق كما طالبت لجان الأمن بالولايات حسم التفلتات الخارجة عن القانون وذلك بالتنسيق بين جميع الاجهزة للتصدي بحسم وفقا للقانون.

وقررت اللجنة افراغ العاصمة والمدن الرئيسة من مظاهر الوجود المسلح وإيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الامنية بالاضافة الى العمل على استتباب الأمن الذي هو واجب جميع الاجهزة الامنية المختصة ويجب أن تعمل على ذلك.

وأهابت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بجميع الأطراف التعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجرائم وتدعو الجميع لتفهم ذلك في سبيل وطن آمن و مستقر.

الخرطوم 30-3-2021 (سونا)