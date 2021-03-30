اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تقرر افراغ الوجود المسلح بالمدن
استعرضت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، في اجتماعها الثلاثاء بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان رئيس اللجنة وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، إستعرضت مظاهر وأشكال الإنفلات الأمني السائد في العاصمة والولايات .
وقال بيان أصدرته اللجنة الفنية إن اللجنة بحثت وتقصت عن أسباب الخلل الأمني ،واستعرضت الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت ، وأضاف البيان أن اللجنة وبعد التداول العميق ،اصدرت عددا من القرارات وهى الاسراع في تنفيذ بند الترتيبات الامنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام وتنفيذها كما وردت بنصوص الاتفاق كما طالبت لجان الأمن بالولايات حسم التفلتات الخارجة عن القانون وذلك بالتنسيق بين جميع الاجهزة للتصدي بحسم وفقا للقانون.
وقررت اللجنة افراغ العاصمة والمدن الرئيسة من مظاهر الوجود المسلح وإيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الامنية بالاضافة الى العمل على استتباب الأمن الذي هو واجب جميع الاجهزة الامنية المختصة ويجب أن تعمل على ذلك.
وأهابت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بجميع الأطراف التعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجرائم وتدعو الجميع لتفهم ذلك في سبيل وطن آمن و مستقر.
الخرطوم 30-3-2021 (سونا)
تعليق واحد
استغرب احيانا من الغباء الذي يمارسه اهل هذه البلاد وساستها العقيمي التفكير ، ويعملون الشيء ومن ثم يبحثون عن علاجه ويشجعون على الخراب ومن ثم يبحون على تعمير ماهذا العبث والصبيانية في التفكير لم دائما التفكير مؤخرا في الحلول للمشاكل بعد وقوعها لم لا يكون التفكير تدبيرا ولم لا يكون التفكير لاكثر من يوم لم دائما التفكير ليوم واحد ويتجاهل ما بعده ..
السؤال لم اصلا سمح لهذه القوات بالدخول ، ولم اصلا لم يدرس الامر ، ولم يكون الدخول من غير تنسيق امني وحكومي وهل بهذه البساطة تأتي اي قوات داخل للخرطوم او المدن بدعوى انها حركة او قوات مسلحة قاتلت النظام السابق ..
الان وقعتكم في المصيدة ماذا انتم فاعلون لو رفض بعضهم الانصياع والخروج ، ماذا انتم فاعلون لو انهم وضعوكم مرة اخرى تحت طائلة مطالبات جديدة ومساومات ليست من حقكم ان تعطوها كما حدث في سلام جوبا ..لم اصلا اعطيوا حقا اكثر من حدود قضيتهم ولم اصلا لم يطلب منهم كبادرة حسن نية ان يدمجوا قواتهم في قوى واحدة ويطالبوا بضمها للقوات النظامية او تسريحها ..
هذه القوات لها قادة يحملون رتبا عسكرية دون الدخول لكليات عسكرية ويحملون رتبا دون ان يعرفوا اي كتابة وقراءة ومنهم من لا يحمل اي مستند يثبت سودانيته .. الان اصبحنا تحت وضع محرج جديد فاستعدوا