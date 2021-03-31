عضو بمجلس السيادة‬:‫ لا اتجاه لاغلاق البلاد ونتابع الموجة الثالثة لكورونا بقلق‬





‫أكدت عضو مجلس السيادة الإنتقالي عائشة موسى ، عدم وجود إتجاه للاغلاق الكلي في الوقت الراهن جراء وباء كورونا وحذرت في الوقت ذاته من إهمال الإجراءات الاحترازية‬ .

‫وقالت خلال جولتها التفقدية التي قامت بها أمس بمعية جمعية الهلال الأحمر السوداني على عدد من المدارس بمحلية بحري، نحن في اللجنة العليا للطوارئ الصحية نتابع الموجة الثالثة للفيروس بقلق بالغ‬، ‫وخرجنا بحزمة من القرارات الملزمة للجميع بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية‬.

الخرطوم: شذى الشيخ‬

صحيفة الجريدة