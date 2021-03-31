التعايشي: الظروف الحالية مناسبة للتداول حول قضية أبيي مع دولة الجنوب





قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي إن العلاقات السياسية بين السودان و دولة جنوب السودان مناسبة للتداول حول قضية أبيي و الخروج بحلول ترضي شعبي البلدين .

و أوضح التعايشي في منشور على صفحته بـ “فيسبوك” أنه استعرض في لقاء مع المبعوث الأمريكي دونالد بوث اليوم “الأربعاء” التقدم الذي أُحرز في إطار تنفيذ مصفوفة إتفاقية جوبا لسلامالسودان ، و أشادا بقيام بعض الآليات بما فيها الترتيب لقيام مؤتمر الحكم و الإدارة في نهاية شهر أبريل القادم .

و أشار إلى إشادتهم بالمجهودات الكبيرة لوساطة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر و المساعده في توقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية و الحركة الشعبية – شمال، و إلى تأكيدهم على أن الإعلان يمثل خطوة عظيمة في إتجاه تكملة سلام السودان .

و قدم التعايشي الدعوة لرئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لأخذ خطوات مشابهة للتي حدثت مع شركاء السلام ؛ و أضاف “حتى نحتفي بالسلام الشامل” .

باج نيوز