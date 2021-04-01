سياسية
إعفاء جميع الولاة مطلع الأسبوع واستثناء أيمن نمر
كشف عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، حيدر الصافي، عن قرار مُزمع إعلانه مطلع الأسبوع المقبل بشأن إعفاء الولاة وتعيين ولاة جدد. وقال الصافي وفق صحيفة (الحراك) إن رئيس الوزراء سيعفي جميع الولاة باستثناء والي الخرطوم أيمن خالد الذي سيستمر تكليفه إلى حين التوافق على تعيين والٍ جديد، وبشأن معيار الاختيار قال الصافي إنه سيتم وفقاً لـ”شخصية قومية ليس لديها ولاء حزبي”، مبيناً رفض بعض القوى السياسية تعيين والٍ لولاية الخرطوم له انتماءات حزبية ، بالتالي توافقت القوى على على اختيار شخصية ليس لديها انتماء حزبي، وتابع “تقارير تقييم أداء الولاة خلال الفترة الماضية جاءت ضعيفة ومخيبة للآمال” وأكد الصافي أن الولاة جميعاً سيغادرون مواقعهم بمن فيهم والية نهر النيل.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
للاسف لم ينجح احد ولم يستطع اي والي ان يخلد اسمه بمشروع يذكره به الناس غير فصل تعسفي من الخدمة لعدم الخبرة والكفاءة وغياب الخطط و البرامج منهم ومن احزابهم ونمر افشلهم المصيبة ان يتحجج البعض بعدم التموين او ضيق الوقت مع ان النجاح هو في خلق تمويل وخطة عمل والبدء بها ليكملها من بعده وكدا البجي بعدكم لو فشل ممكن يعلق الشماعة فيكم . الفشل الذي لازم قحت واحزاب الفكة كان متوقعا فقط كانوا هم يتوهمون وقد افرطوا في ذم الاسلاميين وقد اخذوا الفرصة واثبتوا انهم الافشل والاسؤا
السودان حقل التجارب. نمر غير قبيض الفنانين ماعمل شي الوساخه في كل مكان.