حمدوك: حريصون على إحداث تنمية متوازنة بجميع أقاليم السودان





جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم السيد روبيول أولاني دوروجو المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي.

شدّد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على حرص الحكومة الانتقالية على إحداث تنمية متوازنة بجميع أقاليم السودان فضلاً عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كافة.

وأبدى روبيول أولاني استعداد البنك لتمويل قطاع الخدمات الأساسية بولايات كردفان لاسيما مشاريع مياه الشرب بمدن ولايتي شمال وجنوب كردفان.

وأعلن روبيول عن موافقة البنك على تمويل مشاريع المياه بمدن الأبيض، بارا، بجانب منطقة الدبيبات والحمادي والمزروب.

باج نيوز