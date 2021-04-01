لقاء بين البرهان ورئيس بعثة اليونيتامس يُناقش تحديات الفترة الانتقالية





بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية .

و أطلع البرهان فولكر خلال اللقاء الذي عقد اليوم “الخميس” على الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لاستكمال عملية السلام و من بينها إتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الحكومة و رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو .

و أوضح فولكر في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق لموضوع التنمية في شرق السودان و ولايات دارفور و الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الصدد ، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية و المجهودات و المساعدات التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لدفع عملية السلام و وخاصة بعد إتفاق إعلان المبادئ بين الحكومة و الحركة الشعبية .

باج نيوز