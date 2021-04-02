قادة النظام البائد يُعانون من طفح الصرف الصحي وكورونا بـ”كوبر”





كشف عضو هيئة الدفاع عن عدد من منسوبي النظام البائد، هاشم أبو بكر الجعلي عن مُعاناة المحبوسين من المُتّهمين بسجن كوبر من الطفح المستمر لمجاري الصرف الصحي والإصابات المتكررة بجائحة كورونا.

وقال محامي الدفاع، هاشم أبوبكر الجعلي في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، إنّ بيئة سجن كوبر محل احتجاز مُوكليهم المتهمين من منسوبي النظام البائد موبوءة، مُشيراً إلى أنّ المتهمين عرضة للإصابة بالأمراض الفتاكة، مَا جعل إدارة السجن “تتعذّر” بتلك الأمراض بحرمان ذوي المتهمين ومحاميهم من مُقابلتهم بالسجن.

وأضاف: “تعذّرت إدارة السجن بتلك الأمراض أيضاً عن تنفيذ أوامر قضائية بالسماح للمتهمين بالمُشاركة في واجبات اجتماعية وأداء واجب العزاء لأقربائهم من الدرجة الأولى”.

وأكّد الجعلي أنّ نظام الحكم الجديد في البلاد لا يعطي سجن كوبر أيِّ اهتمام، إضافةً إلى عدم وجود استجابة سريعة لنقل المُتّهمين المُصابين بالأمراض لتلقي العناية الصحية اللازمة.

(كوش نيوز)