الحكومة تطالب البعثة الأممية بمقترحات عملية لدعم السلام





اطلع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس بعثة الامم المتحدة يونيتامس فولكر بيرتس ، على الخطوات التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية لاستكمال عملية السلام ومن بينها اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الحكومة ورئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو بجوبا مؤخراً.

وقال رئيس البعثة الأممية في تصريح صحفي ، إن لقاءه بالرئيس البرهان كان مثمراً وعملياً تطرق خلاله لموضوعين مهمين عن التنمية في شرق السودان وولايات دارفور والدور الذي يمكن أن تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأضاف فولكر أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية والمجهودات والمساعدات التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لدفع عملية السلام خاصة بعد الاتفاق على إعلان المبادئ بين الحكومة والقائد الحلو.

من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة السفير عمر الشيخ ،إن لقاء الرئيس البرهان ورئيس بعثة يونيتامس، بحث تطورات العملية السلمية في السودان وكيفية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لعمل البعثة ، والمساهمات التي يمكن أن تقدمها القوى السياسية لإنجاح العملية السلمية في السودان.

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