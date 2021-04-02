انفراج نسبي في أزمة الخبز بالعاصمة





شهدت المخابز في العاصمة الخرطوم انفراجا نسبيا في ازمة الخبز مع انحسار كبير للصفوف أمام المخابز بفضل توفر الدقيق وتنظيم لجان المقاومة في الاحياء. وكشف محمود خاتم عضو لجان المقاومة في الكلاكلة أن توفر الخبز في المنطقة جاء بفضل المجهودات المبذولة من قبل لجان الخدمات في المنطقة مع اللجان التنسيقية في المحلية لتوفير حصص الدقيق للمخابز مع توفير حصص الغاز ومتابعة سير العمل داخل المخابز لضمان عدم وجود أي تلاعب من العاملين واصحاب المخابز.

وأضاف رماح عوض احد اعضاء اللجان الخدمية أن ازمة الخبز شهدت انفراجا كبيرا مقارنة بالأيام السابقة لدرجة توزيعها في بقالات ودكاكين الأحياء في منطقة الكلاكلة، الأمر الذي ادهش سكان المنطقة بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها السكان منذ فترة طويلة للحصول على حصتها من المخابز.

من جانبهم اشاد السكان بالمجهودات المبذولة لتوفير الخبز، مطالبا بإنهاء فترة المعاناة التي عاشها الشعب في الحصول على الرغيف كما طالب البعض بضرورة مضاعفة الجهود لتوفير الخبز في شهر رمضان المقبل الذي تعاني فيها الأسر من إرهاق الصيام والعمل .

السوداني