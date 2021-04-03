سياسية
حركة تحرير السودان ترفض قرار مجلس الأمن والدفاع
أعلنت حركة تجمع قوى تحرير السودان، رفضها قرار مجلس الأمن والدفاع والقاضي بإفراغ العاصمة والمُدن الكبيرة من مظاهر التواجُد المُسلّح.
وقطع الناطق الرسمي للحركة مصطفى داؤود محمدين في تصريحات صحفية أمس، أن وجودهم بالعاصمة يأتي وفقاً لاتفاقية جوبا حتى إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، وطالب محمدين أطراف العملية السلمية الإسراع في إنفاذ الترتيبات الأمنية وفق الجدول الزمني، وضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية.
الخرطوم ـ فاطمة علي
صحيفة الصيحة
4 تعليقات
ترتيبات امنية ممكن يتم والجيوش في معسكرات خارج المدن يافهيم انت
طيب يا آبو العريف المفروض تتسم عليك مظاهر المدنية تلبس مدني وتضع السلاح في مخزنه وتسكن في منازل مش في حديقة دولية أو بخلاف ذلك في مليون منطقة خارج الخرطوم والمعسكرات للتمام فيها وليس داخل المدن،،،،
قال ديل حركات دارفور و هم دارفور يخوفوهم بيها.. هههههه
الله يستر منكم عايزين حكم بدون ان تقدموا سياسة مصلحة البلد
قبول قرارات الحكومة الزامي والا سيكون الاخراج بالقوة حرب لا منتصر فيها