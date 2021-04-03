حركة تحرير السودان ترفض قرار مجلس الأمن والدفاع





أعلنت حركة تجمع قوى تحرير السودان، رفضها قرار مجلس الأمن والدفاع والقاضي بإفراغ العاصمة والمُدن الكبيرة من مظاهر التواجُد المُسلّح.

وقطع الناطق الرسمي للحركة مصطفى داؤود محمدين في تصريحات صحفية أمس، أن وجودهم بالعاصمة يأتي وفقاً لاتفاقية جوبا حتى إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، وطالب محمدين أطراف العملية السلمية الإسراع في إنفاذ الترتيبات الأمنية وفق الجدول الزمني، وضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

الخرطوم ـ فاطمة علي

صحيفة الصيحة