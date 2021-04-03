حميدتي ” أي سوداني متواجد في ليبيا دون إذن يعتبر من المرتزقة





أكد النائبَ الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وقال “في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعدُّ مرتزقاً”. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري والوفد المرافق له، مع حميدتي، والوفد المرافق له على هامس مشاركة الوفدين بمراسم تنصيب الرئيس النيجري الجديد محمد أبوعزوم. ونقل موقع “الوسط” الليبي عن بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن “حميدتي هنأ المشري خلال اللقاء بتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، مشيراً إلى أنهما تطرقا إلى الوضع الراهن في ليبيا وتواجد المرتزقة فيها.

الخرطوم ( كوش نيوز )