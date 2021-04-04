بالفيديو.. شاهد هتاف وصيحات الجمهور السوداني لحظة إجراء حسناء الكرة السودانية عمليات الإحماء استعدادا للنزول للملعب





وثق مشجع سوداني عبر كاميرا هاتفه من داخل استاد الخرطوم لحظة إجراء اللاعبة ازدهار شلقامي والملقبة بحسناء الملاعب السودانية الجديدة لعمليات الاحماء تأهبا للمشاركة مع فريقها التحدي المتوج ببطولة الدوري للسيدات في نسخته الثانية.

وبحسب ما شاهدت ومتابعة محررة موقع النيلين فقد وجدت شلقامي استقبال كبير من الجمهور الحاضر من داخل الاستاد.

حيث استقبل الجمهور اللاعبة الأنيقة بالصيحات والهتافات الداوية وذلك اثناء اجرائها لعمليات الاحماء التي يجريها اللاعب أو اللاعبة قبل دقائق من نزوله الملعب تفاديا لاصابات الشد العضلي وغيره.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين