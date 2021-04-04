“نسور النيل”… ما حجم القوة الجوية لمصر والسودان؟





أعلنت القوات المسلحة المصرية، يوم 31 مارس/ آذار، انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك “نسور النيل – 2” مع السوادن في قاعدة مروى الجوية شمال الخرطوم، وهو التدريب الذي تشارك فيه طائرات من القوات الجوية للبلدين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت القوات المصرية والسودانية مناورات “نسور النيل 1” التي امتدت لنحو أسبوع.

وقال قائد القوات الجوية السودانية الفريق عصام الدين سعيد كوكو، أمس السبت، إن هدف “نسور النيل – 2” هو حماية المواقع الاستراتيجية وصد أي عدوان ضد البلدين.

وقال رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي، اليوم الأحد، في ختام “نسور النيل – 2” إن “الجيش المصري يقف إلى جانب الجيش السوداني مدافعا عنه في خندق واحد”.

يحتل الجيش المصري المرتبة رقم 13 عالميا، بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 77 بين أقوى 140 جيشا حول العالم، وفقا لإحصاءات عام 2021، التي أوردها موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.

القوات الجوية المصرية

ويمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة وطائرة اعتراضية و88 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري و341 طائرة تدريب، و11 طائرة مهام خاصة.

وتمتلك القوات الجوية المصرية 304 مروحية عسكرية بينها 91 مروحية هجومية

وتمثل طائرات التدريب 29.8 في المئة من حجم القوات الجوية المصرية، تليها المروحيات التي تمثل 26.6 في المئة ثم المقاتلات الحربية التي تمثل 21.9 في المئة.

وتمثل المروحيات الهجومية نسبة 8 في المئة من حجم القوات الجوية المصرية تليها الطائرات الهجومية التي تمثل 7.7 في المئة.

القوات الجوية السودانية

ويمتلك الجيش السوداني 190 طائرة بينها 45 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و38 طائرة هجومية و22 طائرة نقل عسكري و12طائرة تدريب و73 مروحية بينهما 43 مروحية هجومية.

وتمثل المروحيات 31.3 في المئة من تكوين القوات الجوية السودانية تليها المقاتلات التي تمثل 19.3 في المئة، ثم المروحيات الهجومية التي تمثل نسبة 18.5 في المئة.

وتمثل الطائرات الهجومية نسبة 16.3 في المئة من حجم القوات الجوية السودانية تليها طائرات النقل العسكري التي تمثل 9.4 في المئة.

العربية نت