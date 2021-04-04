البرهان يدعو زادنا لتحقيق الاستفادة من مشروع زادي”1″ للريّ المحوريّ





خلال زيارته للمشروع بولاية نهر النيل والتي رافقه خلالها وزير المالية جبريل إبراهيم ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس ووكيل وزارة الزراعة و الموارد الطبيعية.

دعا رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان شركة زادنا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الاستفادة من مشروع زادي (١) للري المحوري .

وقدّم مدير المشروع أحمد عبدالعظيم تنويرًا للوفد عن سير تنفيذ المشروع، والخدمات والمشاريع المحورية التي سيقدمها للمواطنين والفئات المستهدفة من المنتجين المزارعين والمستثمرين والقطاع الخاص الوطني.

وأشار إلى أنّ المشروع يركّز على الإنتاج الزراعي والمحاصيل للسوق الداخلي بجانب سوق الصادر الخارجي.

وفي السياق، أشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إلى الجهود التي تبذلها شركة زادنا لتعزيز النهضة التنموية بالبلاد ، ومواكبتها للتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والري للمساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية .

باج نيوز