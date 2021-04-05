حركة عبد الواحد : مبادرة السلام الشامل قريباً





نفت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وجود تواصل بيننا والاتحاد الافريقي ، مشددةً على أن قرار الحركة بيدها وليس بيد الاتحاد الافريقي او اي جهة في العالم.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لـ(السوداني) إنه لا رجعة عن رأيهم حول التفاوض، كاشفاً عن طرحهم قريباً مبادرة للسلام الشامل بالسودان تتعلق بعقد مؤتمر الحوار السوداني السوداني داخل الوطن بمشاركة جميع السودانيين عدا المؤتمر الوطني .

وأضاف: يهدف الحوار لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية والتوافق على حكومة مدنية من شخصيات مستقلة وليس محاصصة حزبية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد تعهد قُبيل أيام بإلحاق حركتي عبد الواحد والحلو لركب السلام .

الخرطوم:هبة على

صحيفة السوداني