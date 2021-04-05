وكيل الطاقة السابق: إقالتي كان يجب أن تتم بطريقة أفضل





قال وكيل وزارة الطاقة السابق، حامد سليمان حامد، إن إقالته من منصبه كان يجب أن تتم بطريقة أفضل، وبترتيبات أمثل.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة كان يعمل في ظل ظروف صعبة ومعقدة، وقدم العاملون فيه تضحيات عظيمة.

وأكد في مقابلة مع (الحداثة)،، أن قرار تعيينه في الوزارة لم تقف وراءه جهة حزبية، إنما تم عبر المهنيين داخل الوزارة، وقال إن الصراعات والمحاصصة ستحدثان ربكة وأزمة داخل الوزارة.

ونوه بأن إقالته جاءت في إطار ترتيب الشراكة الجديدة، وأكد على أن من تولى منصب وكيل الطاقة، على علم ودراية تامة بقطاع الطاقة في الوزارة.

الخرطوم – مصعب محمد علي

الحداثة