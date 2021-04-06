سد النهضة: فشل مفاوضات كينشاسا بسبب التعنت الإثيوبي





قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدماً، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدّمه السودان وأيّدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث. وبحسب صحيفة السوداني، رفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع، كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيّدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

الخرطوم(كوش نيوز)