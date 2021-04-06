مجلس الوزراء يقف على جهود لجنة الضائقة المعيشية





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح الثلاثاء برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، و في مستهله وقف على أعمال لجنة معالجة الضائقة المعيشية من خلال إفادة المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء الذي أوضح جهود اللجنة في مراجعة موقف الوقود والغاز والدقيق والقمح. وقد إطمأن المجلس على موقف توفر القمح والدقيق حيث اطلع على جهود وزارات المالية والصناعة والطاقة في هذا الصدد . كما وقف المجلس على جهود اللجنة لتوفير الدواء وقد وجه مجلس الوزراء اللجنة بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات التى تؤدي إلى إنسياب الخدمات وتوفير احتياجات المواطن وإزالة الضائقة المعيشية عن كاهل المواطن. واطلع مجلس الوزراء على إفادة حول الوضع الأمني بالبلاد قدمها الفريق أول عزالدين الشيخ وزير الداخلية الذي استعرض الموقف الجنائي والأمنى بالبلاد من حيث عدد البلاغات الجنائية المؤثرة على الأمن والتى يأتي في مقدمتها الإقتتال في الجنينة والسريف بنى حسين بإعتبارهما من الأحداث ذات التأثير الكبير والسالب موضحا” عدد القتلى والجرحى من المواطنين والأجهزة الأمنية بالجنينة كما آشار إلى الهدوء النسبي حاليا” بجانب الترتيب مع وزارة الحكم الإتحادي لتنظيم مؤتمر خاص بالجنينة . وسيقود الفريق عز الدين وفدا أمنيا سيتوجه للجنينة لمعاينة الأوضاع على الطبيعة. و أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه مشروع قانون الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها لسنة ٢٠٢١م . كما أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مينماتا بشأن الزئبق لسنة ٢٠٢١م .

الخرطوم ( كوش نيوز)