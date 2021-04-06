سياسية
السودان يطالب بسحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية في أبيي
طالب السودان الأمم المتحدة، الثلاثاء، بسحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية لإنعدام الثقة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة “العربية” وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، الثلاثاء، أن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولى. وجاءت تصريحات الوزيرة السودانية فى كينشاسا، بعد انتهاء محادثات لحل الأزمة، استمرت يومى الأحد والإثنين، بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تحقيق تقدم.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
ايه يطالب دي
السنا دولة ذات سيادة
ام ان حمدوك سلم كل سيادتنا للمنظمات الدولية و الاقليمية
اذا كنا دولة بمعنى الدولة فالمفترض يصدر قرار و يبلغ للقوات الاممية بطرد افراد القوات الاثيوبية و اعطاء مهلة اسبوع مثلا و بالعدم تعتبر قوات معادية تطرد طردا
هذا اذا كنا فعلا نقصد ما نقول و لا نتحدث كالاعلانات و الشعارات
و لكن
من يهن يسهل الهوان عليه.