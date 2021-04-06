السودان يطالب بسحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية في أبيي





طالب السودان الأمم المتحدة، الثلاثاء، بسحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية لإنعدام الثقة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة “العربية” وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، الثلاثاء، أن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولى. وجاءت تصريحات الوزيرة السودانية فى كينشاسا، بعد انتهاء محادثات لحل الأزمة، استمرت يومى الأحد والإثنين، بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تحقيق تقدم.

الخرطوم ( كوش نيوز)