مالك عقار: محاولة الإمارات لتقسيم الفشقة محاولة سخيفة و(بلبصة ساكت)





وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، انتقادات شديدة اللهجة، للمبادرة الإماراتية حول منطقة الفشقة السودانية. وقال عقار إن محاولة الإمارات لتقسيم الفشقة “محاولة سخيفة”.

وأكد عقار، في ندوة بمركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي، حول العلاقات السودانية والارترية، أمس، أكد أن الفشقة سودانية ١٠٠ %، وان النظام المخلوع طالب إثيوبيا بطرد المتمردين منها، وأضاف: “في العام ١٩٩٥، كنت موجودا في الفشقة مع قوات الحركة الشعبية، ولم يكن فيها أي جندي إثيوبي، ومن ثم تم احتلالها”.

ورفض عقار المبادرة الاماراتية، وقال: (الإمارات التي تقع خلف البحار عاوزة توزع وتقسم أرضنا ٢٥ % – ٢٥ %، ودي “بلبصة ساكت”. وسترمي بظلالها وآثارها السالبة على القرن الإفريقي بأكمله).

صحيفة السوداني