الحزب الشيوعي: الاقتصاد تدحرج نحو الهاوية و (الكلام كِمل)





قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار أن حكومة الثورة رفضت تنفيذ برنامج الثورة الاقتصادي وخالفته بعد أن منحت التفويض له، مشيراً إلى استمرارها بسياسات تمثل اعادة انتاج لسياسات النظام البائد وصندوق النقد الدولي.

وقطع كرار بحديثه لـ(السوداني) بأن استمرار الحكومة في اتباع تلك السياسات سيفجر الشارع الذي سيكون له الحق في رفع سقف المطالب، منوهاً إلى انها يمكن أن تصل الى تغيير الحكومة التي يرى انها غير مكترثة للاوضاع المعيشية خاصة وسط الفقراء ومحدودي الدخل.

وأضاف: تدحرج الاقتصاد نحو الهاوية بشكل كبير والفقراء يدفعون ثمن هذا التدحرج الذي هو في مصلحة الاقلية مرتبطة بالحكومة وتفرض عليها هذه السياسات.

وتابع: يمكن أن نقول (الكلام كمل) لجهة عجز الحكومة عن تقديم حلول اقتصادية برغم عقد المؤتمر الاقتصادي وتقديم اقتراحات عدة للحكومة والدفع بعدد من المذكرات وماتزال الحكومة تصم اذنيها عن اى مقترح وتمضي بسياسات صندوق النقد الدولي،الامر الذي سيؤول لفرض السياسات البديلة بالاضرابات والمواكب والمتاريس.

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني