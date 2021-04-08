مدير عام قوات الشرطة يؤكد دور المباحث المركزية في منع ومكافحة الجريمة





جدد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي/ خالد مهدي إبراهيم حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بمنع ومكافحة الجريمة والحد من انتشارها وسط المجتمع، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات التي تمكن قوات الشرطة من أداء واجبها في حفظ أرواح وممتلكات المواطنين.

وقال مدير عام الشرطة لدى زيارته أمس للادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بمقرها بضاحية بري بالخرطوم، إن رئاسة قوات الشرطة تعمل على تفعيل برامج التأهيل والتدريب ورفع القدرات لكافة منسوبي الشرطة وشرطة المباحث على وجه الخصوص بجانب توفير كافة معينات العمل اللازمة التي تمكنهم من أداء عملهم بصورة إحترافية ، داعياً منسوبي المباحث لملاحقة المجرمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة واسترداد حقوق المواطنين حتى وإن كانت بسيطة وذلك عبر ابتكار وسائل حديثة لمجابهة الانشطة الاجرامية، مؤكداً ثقته الكاملة في منسوبي المباحث للاضطلاع بدورهم كاملاً في توفير الامن والاستقرار بربوع البلاد.

من جانبه أوضح مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء شرطة (حقوقي) النذير خضر عبدالرحيم جاهزية المباحث المركزية لحسم الظواهر السالبة والاجرامية التي تهدد الأرواح والممتلكات .

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة