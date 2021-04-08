حمدوك: “نعمل لإيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تزيد الحياة صُعُوبةً وتعقيداً”





اكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أنه لن يتم التحول الاقتصادي المنشود والتنمية المستدامة دون آلية لتطوير تجارة المحاصيل من خلال بورصة المحاصيل الزراعية وبورصة المعادن وربط المنتج المحلي بالسوق العالمي.

وقال لدى مخاطبته، فاتحة أعمال المنتدى الأول للصمغ العربي بالأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان اليوم الخميس، إن الحكومة تعلم حجم التحديات التي تواجه الولاية، خاصّةً صعوبات الحصول على المياه ومشكلات الطاقة والكهرباء، موضحاً أنها تحديات تشترك فيها ولايات ومناطق كثيرة في المعاناة من نقصها، كما تنفرد ولايات ثانية بتحديات ومشكلات ذات خصوصية، منها النزاعات المسلحة وتزايد حدة العنف بين المكونات الإجتماعية.

ومضى قائلاً: “دعونا جميعاً أن نحول هذه التحديات والمشكلات إلى فرص، وأن نبحث عن الخصوصية في ما ننتجه ونتفرد في تطويره خاصة الصمغ العربي”، مؤكداً أنهم يعملون لإيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تزيد الحياة صُعُوبةً وتعقيداً.

صحيفة السوداني