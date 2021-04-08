السفير التركي في الخرطوم بمنزل أسرة سودانية: أشعر أنني بين أخوتي





أجرى السفير التركي لدى السودان، عرفان نذير أوغلو، الأربعاء، زيارة ودية إلى إحدى الأسر المتعففة في السودان.

وقال نذير أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، “نحن لا نقوم بزيارات رسمية فقط، حيث بدأنا يومنا بزيارة أسرة سودانية لطيفة”.

وأضاف “‏لطالما شعرب أنني في بيتي مع إخواني وإخوتي السودانيين”.

ونشر نذير أوغلو صورة تجمعه بالأسرة السودانية، قائلا “أفضل جانب لعملي في السودان هو أن الأخوة السودانيين يرونني أخا وصديقاً وأبنًا وعمًا، وهذا شرف عظيم بالنسبة لي”.

ومطلع العام الجاري، شارك السفير التركي لدى السودان، عرفان نذير أوغلو، إلى جانب فريق الهلال الأحمر التركي، في توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين والأسر المتعففة في السودان.

وفي 11 أيلول/سبتمبر 2020، شارك السفير التركي لدى السودان، عرفان نذير أوغلو، بتوزيع مساعدات إغاثية على الأسر السودانية المتضررة من السيول والفيضانات في منطقتي أم درمان والكلاكة.

وتولي تركيا اهتماما متزايدا بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها حول العالم، ومن أجل ذلك تستنفر فرقها الإغاثية والطبية وفي مختلف المجالات الأخرى.

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع نيسان/أبريل الجاري، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عددا من الملفات والقضايا الثنائية الهامة بين البلدين.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن “أردوغان والبرهان بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى ملفات وقضايا إقليمية ودولية”.

وتؤكد تركيا أهمية تعزيز علاقاتها مع السودان، بهدف تعزيز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة لتعزيز العلاقات الثنائية في جوانب أخرى.

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أكد وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين علي عبيد، نهاية آذار/مارس الماضي، اتفاق السودان مع تركيا على زيادة توليد الطاقة من بارجة تملكها على البحر الأحمر بنسبة 67%.

وقال عبيد في تصريح صحفي، أن “الاتفاق ينص على زيادة توليد الطاقة إلى 250 ميغاواط، صعودا من 150 ميغاواط حاليا، اعتبارا من أيار/مايو المقبل”.

وذكرت مصادر مطلعة، أن “وزير الطاقة السوداني التقى، اليوم، بالسفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، لبحث مسألة الطاقة التي تشهد عجزا مقارنة بحاجة السوق المحلية منذ أعوام”.

وأشارت إلى أن “الوزير السوداني، أكد التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الجانب التركي، لزيادة حجم الإنتاج خاصة وأن الحاجة إلى الكهرباء ترتفع في موسم الصيف”.

وتابعت أن “الجانبين اتفقا على استمرارية عمل الشركات التركية في قطاع الكهرباء بالسودان، وتجديد العقود في أيار/مايو المقبل”.

وبشكل مستمر تعمل تركيا على إرسال المساعدات الإغاثية إلى السودان، عن طريق منظماتها ومؤسساتها الخيرية، سواء لمتضرري السيول والأمطار التي تشهدها السودان كل عام، أو حتى للمنكوبين والمحتاجين.

أحمد زكريا

وكالة أنباء تركيا