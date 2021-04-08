سياسية
البرهان وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية
بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالعاصمة القطرية الدوحة، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تناولت المباحثات، التي عُقدت بالديوان الأميري صباح اليوم، أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر المباحثات عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضرها من الجانب السوداني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.
وأقام صاحب السمو الشيخ تميم، مأدبة غداء، تكريماً للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والوفد المرافق، بالديوان الأميري اليوم. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
لو لاحظتو اول ما يحصل تقارب سودانى مصرى طوااالى تلقى قطر وتركيا زاد حبهما شوقا وهياما للسودان !!! طبعا فعلا كما يقولون السياسة لعبة قذرة ! المفروض السودان يضع فى الإعتبار تلك المسائل من لعبة السياسة هذه والتقارب هذا والله ليس حبا فى سواد عيون السودان والسودانيين فاليفطن الجميع لهذا وكفانا نوما فى العسل وبقينا عاملين زى الاطرش الماشة فى الزفة.