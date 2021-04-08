مالك عقار يُشدد على ضرورة المحافظة على وحدة البلاد





شدد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار آير، على ضرورة المحافظة على وحدة البلاد، وبناء سودان جديد يسع الجميع، وتعزيز ودفع الجهود الرامية لتحقيق السلام .

وقال عقار لدى مخاطبته ظهر اليوم ” دورة حراسة الشخصيات الهامة لمنسوبي قوات الكفاح المسلح”بمعهد الإستخبارات العسكرية ، إن”وحدة السودان وأمنه واستقراره تعد أهم مرتكزاتها خلال الفترة القادمة”.

وأشار إلى التحديات التي تواجه البلاد ، داعيا إلى أهمية حسم التفلتات الأمنية ومعالجتها، مضيفا أن عملية جمع السلاح تعتبر خطوة في سبيل إيقاف الحرب وإنهاء مظاهر التفلتات الأمنية، لافتا إلى أن بند الترتيبات الأمنية قد قطع شوطاً.

وأكد عضو مجلس السيادة، عدم عودة للحرب ، وقال” نريد أن تنعم بلادنا بالأمن والإستقرار ” مشددا على أهمية تكوين جيش قومي موحد .

ودعا مالك عقار، منسوبي دورة حراسة الشخصيات الهامة ، إلى التحلي بالصبر والعزيمة والإنضباط ، والعمل على دعم وحدة السودان.

سونا