وزيرة المالية السابقة: لستُ مختفية ولم يصلني بلاغ





قالت وزيرة المالية السابقة د. هبة محمد علي، إنها ليست هاربة أو مختفية بسبب بلاغ من لجنة إزالة التمكين، وإنها موجودة بمكتبها يومياً وموجودة بمنزلها.

وأضافت: “لم يصلني بلاغ أو أمر قبض من إزالة التمكين”، وتساءلت بالقول: “لماذا أخفي نفسي؟”، وتابعت: “أحترم عمل لجنة إزالة التمكين المركزية وكل فروعها في الوزارات والجهات المعنية، وأعضاؤها الذين يقومون بعمل يصب في مصلحة البلاد، منهم الشباب المتطوعون باللجنة الذين يعملون ليلاً ونهاراً بلا توقف”.

السوداني