إثيوبيا تُجدد تأكيدها بالشروع في عملية الملء الثاني لسد النهضة





إتهمت إثيوبيا السودان و مصر بإتخاذ قرار مسبق بإجهاض مفاوضات سد النهضة التي عقدت مؤخراً في كينشاسا .

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في مقال على مجلة (A Week in the Horn) الأسبوعية والتي تنشر على المدونة الرسمية للوزارة اليوم (الجمعة) إن السودان و مصر لم يظهرا مرونة في المفاوضات، و أعلنا فشل الجولة في الرابع من أبريل بينما كان من المقرر أن تنتهي في اليوم التالي و أضافت (لقد جاؤوا إلى كينشاسا بقرار مسبق بإجهاضها قبل أن تنتهي).

و أوضحت أن إثيوبيا أكدت تمسكها بقيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات فضلاً عن رفضها لمقترح الوساطة الرباعية، وشددت على أن سد النهضة قضية بين إثيوبيا و السودان و مصر و أضافت (عدم وجود اتفاق لا علاقة له بمن هو الوسيط ، بل ما هي التنازلات التي قدمها الأطراف وهي ما يوقف التقدم).

و قالت الخارجية إن إثيوبيا لديها جميع الخيارات في ظل ترويج قيادة مصر و السودان للحرب من خلال حديثهم عن أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة مشيرة إلى أنها تأمل و ستظل تأمل في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع على السد النهضة على أساس الاستخدام العادل فقط مع رفض أي مطالبة بحقوق تاريخية .

باج نيوز