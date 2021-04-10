جبريل: إسرائيل ليست المنقذ للاقتصاد السوداني





نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم استيراد أو توريد السودان لمنتجات أو سلع إلى إسرائيل، مؤكداً أن ذلك لن يحدث في المستقبل القريب. وقال جبريل لمصادر مطلعة “الجمعة” سندافع في كل المحافل الدولية عن حق الشعب الفلسطيني ولن نتردد في ذلك، مشدداً على أن جلوسهم مع إسرائيل لا يعني التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ونفى وزير المالية بحسب صحيفة الحراك السياسي، استيراد أو توريد السودان لمنتجات أو سلع إلى إسرائيل، مؤكداً أن ذلك لن يحدث في المستقبل القريب وأضاف: أنا لا أرى أن إسرائيل هي المنقذ للاقتصاد السوداني، والتجارب مع دول عديدة تقول ذلك، وإنما المنقذ الحقيقي للاقتصاد السوداني هو الشعب نفسه.

الخرطوم (كوش نيوز)